Fitch порадив Україні, як уникнути дефолту

Виконання Україною програми співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом – є єдиним джерелом зовнішніх запозичень і, як наслідок, єдиним способом запобігти новій економічній кризі і можливому дефолту, зазначає міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings.

Згідно з повідомленням агентства, позиція України у сфері резервів є нестійкою, а курс гривні знизився більш як на 37% до долара США з кінця 2013 р., що призвело до різкого зовнішнього коригування.

«Нова влада підписала угоду про стабілізаційний кредит з МВФ і почала програму економічних реформ. Дані опитувань громадської думки свідчать про те, що нові вибори, намічені на жовтень, можуть призвести до посилення парламентської підтримки цієї програми, проте економічні і політичні ризики можуть ускладнити її реалізацію, - переконані в агентстві. - Fitch очікує, що дефіцит рахунку поточних операцій скоротиться до менш як 5% ВВП у 2014 р. порівняно з 9% у 2013 р. услід за зниженням курсу національної валюти і різким падінням імпорту».

Своєю чергою зниження курсу національної валюти, рецесія і конфлікт в економічно важливих східних регіонах країни позначаються на якості активів банківської системи. «Уряд заклав у бюджет до 30 млрд грн (1,5% ВВП) на підтримку державних банків, приватних банків і фонду гарантування вкладів. Fitch вважає, що зрештою потреби в рекапіталізації сектору можуть бути вищими», - зазначили в Fitch.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим і єдиним великим кредитором України, який схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку. Другий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол., виділення якого Рада директорів МВФ може схвалити 29 серпня, буде спрямовано на потреби бюджету і виплату поточних боргів, а також поповнення резервів НБУ. Національний банк України розраховує стабілізувати курс гривні адміністративними заходами і кредитними коштами від Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Крім того, Україна розраховує одержати третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсязі 2,2 млрд дол. США до кінця року.