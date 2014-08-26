Офіційний курс гривні втретє за місяць опустили до історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол., що на 29 копійок нижче офіційного курсу за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

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Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.

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