Офіційний курс гривні втретє за місяць опустили до історичного мінімуму
13:55, 26 серпня 2014Фінанси
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НБУ встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол.
Офіційний курс гривні знову опустили / Фото УНІАН
Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол., що на 29 копійок нижче офіційного курсу за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.
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Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.
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