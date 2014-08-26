Суд відмовив Новинському в оскарженні рішення щодо ліквідації банку "Форум"

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про визнання неправомірним рішення Фонду гарантування вкладів про відмову передачі активів банку «Форум» його власнику - компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр), яка контролюється "Смарт-холдингом".

Про це йдеться в рішенні суду від 13 серпня, розміщеному в реєстрі судових рішень.

Нагадаємо Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" з 14 березня, після чого 13 червня Національним банком було прийнято рішення про ліквідацію банку.

26 червня окружний адміністративний суд Києва визнав неправомірним рішення фонду про відмову передачі активів банку «Форум» його власнику - компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр), яка контролюється "Смарт-холдингом", і про ліквідацію банку.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні Печерський суд Києва заарештував активи підконтрольної «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) в розмірі 4,6 млрд грн.

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив у групу великих банків.