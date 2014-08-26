Курс євро щодо долара впав до мінімуму за рік

Курс євро до долара впав до мінімальних значень майже за рік на очікуваннях, що Європейський центробанк запустить "друкарський верстат", повідомляє Прайм.

За євро на форексі дають 1,3198 долара. Раніше під час торгів курс опускався до 1,3178. Це мінімальне значення котирувань з початку вересня минулого року.

У червні ЄЦБ знизив кредитну ставку до 0,1% і першим у світі серед ЦБ, які емітують резервні валюти, ввів негативну ставку за депозитами.

Крім того, регулятор оголосив про намір різко збільшити пропозицію грошей: на осінь заплановані щонайменше два аукціону понаддовгострокових кредитів (TLTRO) загальним обсягом до 400 мільярдів євро.

Перша порція цих коштів, за словами глави банку Маріо Драгі, надійде на ринок вже у вересні.

ЄЦБ також повідомив, що готується розпочати пряму скупку активів за аналогією з тією, що проводять ФРС США і Банк Японії. У загальній складності ЄЦБ планує влити в ринок до 1 трильйона євро.

В очікуванні напливу грошової пропозиції і в умовах згортання припливу ліквідності від ФРС євро стабільно дешевшає вже три місяці поспіль. За це єдина європейська валюта втратила майже 5% проти долара.

Дорогий євро вкрай невигідний європейським експортерам. Тому уряди низки країн на чолі з Францією неодноразово зверталися до ЄЦБ з проханням якнайшвидше розпочати "друкувати гроші", щоб знизити курс євро. В якості причини свого нетерпіння вони називали те, що європейська економіка дуже слабка і балансує на тонкій грані між стагнацією і рецесією.

Прийдешні вливання ліквідності стануть вже третім з кризи 2008-го року епізодом "кількісного пом'якшення" в Європі. Перші два - в 2010-му і 2011-2012 рр. - призвели до падіння курсу євро до долара з 1,5 до 1,19 і з 1,49 до 1,22 відповідно.