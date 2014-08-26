Підприємства України за півроку зазнали 136 млрд гривень збитку

Підприємства України, за винятком малих підприємств і бюджетних установ, у першому півріччі 2014 року одержали 135,952 млрд грн збитку проти 8,724 млрд грн прибутку за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс у 1,9 разу - до 159,712 млрд грн. Найбільше зростання прибутку відбулося в таких галузях: фінансова і страхова діяльність, мистецтво, спорт, виробництво коксу.

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У січні-червні 2014 року порівняноі з січнем-червнем 2013 року збиток підприємств зріс у 3,9 разу - до 295,664 млрд грн. Найбільше зростання збитку відбулося в таких галузях: операції з нерухомістю, наукова діяльність, організація харчування.

Також повідомляється, що в першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості зросла на 3,5 п.п. – до 45,4%.

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Як повідомляв УНІАН, підприємства України, за винятком малих підприємств, банків і бюджетних установ, у 2013 році одержали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче від показника за 2012 рік (84,924 млрд грн).