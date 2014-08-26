Влада Росії визнала, що через санкції в країні зростає інфляція

"Ми ставимо вилку 7-7,5%, а якщо брати точково, то 7,2%", - сказав він журналістам, відповідаючи на запитання про прогноз інфляції на поточний рік, передають РИА «Новости».

"Ми зараз переглянули прогноз щодо інфляції, у тому числі з урахуванням санкцій і контрсанкцій - всієї сукупності змін, які не могли бути враховані у квітневих сценарних умовах", - пояснив Улюкаєв.

Мінекономрозвитку також підвищило прогноз інфляції на 2015 рік до 6-7% з 5%. Попередній прогноз міністерства щодо інфляції на 2014 рік дорівнював 5,5-6,5%, а на 2015 рік - 4,5-5,5%.

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Прогноз міністерства щодо інфляції на 2016 рік на 4,5% і на 2017 рік у 4% збережений.