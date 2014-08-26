Долар на міжбанку досяг нового максимуму - 14,30 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,5000/13,9000 грн/дол. До 12:00 ціни зросли 13,9000/14,1000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 13,9500/14,3000 грн/дол.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,8280/18,3590 грн/євро. До 12:00 ціни пішли вгору 18,3365/18,6040 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 18,4020/18,8680 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3736/0,3847 грн/рубль. До 12:00 ціни піднялися 0,3840/0,3899 грн/рубль. До закриття торгів ціни досягли верху 0,3845/0,3904 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1415 (-0,0135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3180/1,3210.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол., що на 29 копійок нижче за офіційний курс за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк двічі відновлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня на рівні 13,223077 грн/дол. і 22 серпня - на рівні 13,365434 грн/дол.