Україна скоротила освоєння капінвестицій

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в першому півріччі 2014 року склав 86,860 млрд грн, що на 17,5% нижче показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, на кінець першого півріччя найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ - 30%, або 26,050 млрд грн, Дніпропетровську область - 9,8%, або 8,486 млрд грн, Донецьку область - 8,2%, або 7,095 млрд грн.

У січні-червні порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільше зростання капінвестицій зафіксовано в Івано-Франківській області - на 33,1%, до 2,681 млрд грн, Херсонській області - на 19,5%, до 868,5 млн. грн., Хмельницької області - на 18,8%, до 1,549 млрд грн.

Найбільше зниження капінвестицій зафіксовано в Одеській області - на 53,8%, до 3,093 млрд грн, Миколаївській області - на 42,5%, до 1,550 млрд грн, Рівненській області - на 33,4%, до 979,4 млн грн,

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 83,42 млрд грн, з них на капремонт - 4,678 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій - 62,748 млрд грн, або 72,2% загального обсягу інвестицій.

Читайте такожПідприємства України за півроку понесли 136 млрд гривень збитку

Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року знизився на 11,1% у порівнянні з 2012 роком - до 247,892 млрд грн.

За підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україну склав 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше показника 2011 року.