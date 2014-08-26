Світовий банк готовий виділити Україні $324 млн на реформу охорони здоров'я

Світовий банк може виділити Україні кредит у розмірі 324 млн дол. на реформу системи охорони здоров'я, якщо Міністерство охорони здоров'я представить гідний проект.

Про це в ході прес-брифінгу заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

«Зараз цей проект розробляється за гроші Світового банку, й ми очікуємо, що Міністерство охорони здоров'я зможе представити проект для ради директорів Світового банку, оскільки це 324 млн дол., які банк готовий виділити, це кредитні кошти», - сказав Шимків.

За його словами, проект передбачає проведення реформ у десяти областях, щодо яких мають бути підготовлені практичні кроки для реформування галузі.

«Це стосується практичного реформування охорони здоров'я, це не теорія, не круглі столи. Це практичне реформування в певних областях України», - зазначив Шимків.

При цьому він не уточнив, про які саме області може йтися.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у квітні-травні цього року ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 3,5 млрд дол. шляхом реалізації конкретних проектів.

У травні Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. У складі пакету кредит на 750 млн дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн дол. щодо проекту підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання й кредит на 350 млн дол. щодо проекту розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надано на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка – 0,9% річних. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою й проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.