Путін каже, що Росія втратить майже $3 млрд через асоціацію України з ЄС

Втрати економіки Росії від реалізації угоди про асоціацію України з ЄС може скласти понад 100 мільярдів рублів, заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РИА Новости.

"За найскромнішими оцінками, сукупний збиток тільки економіці Росії може скласти 100 мільярдів рублів (2,767 млрд дол). Під ударом опиняться цілі сектори нашої промисловості і АПК", - сказав Путін на зустрічі глав держав МС з президентом України та представниками ЄС.

За його словами, втрати будуть і в Білорусі, і у Казахстану. Путін підкреслив, що через обнулення Україною мит на імпорт з ЄС відбудеться значне зростання поставок європейських товарів на український ринок. Мова йде про 98% товарної номенклатури.

"Менш конкурентоспроможна українська продукція буде витіснятися на ринок Митного союзу, більшою мірою на російський ринок. Не можна скидати з рахунків також ризик протизаконного реекспорту на загальний ринок Митного союзу продукції країн ЄС під виглядом українських товарів", - сказав президент РФ.

Росія в цій ситуації не може не діяти, зазначив Путін.

Також Путін вважає, що Україна може недоотримати мільярди євро у зв'язку з відмовою від спільних з СНД технічних норм і адаптацією до стандартів ЄС.

"Відмова від спільних з СНД технічних норм та адаптація до стандартів ЄС обійдеться Україні в мільярди євро", - сказав Путін на зустрічі глав держав ТЗ з президентом України та представниками ЄС.

За його словами, будуть втрачені партнерські зв'язки з державами МС в промисловості, фінансах, сільському господарстві та на транспорті.

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В свою чергу президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у Мінську, що Угода про асоціацію України з Євросоюзом не є перешкодою для співпраці з українською стороною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську проходить зустріч у форматі Україна - Європейський Союз - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан), передає кореспондент УНІАН.

У зустрічі беруть участь президенти України - Петро Порошенко, Росії - Володимир Путін, Білорусі - Олександр Лукашенко, Казахстану - Нурсултан Назарбаєв, а також верховний представник ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії, комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер, комісар ЄС з питань торгівлі Карл де Гухт.