Нацбанк видав банку Єфремова кредитів на 51 млн гривень

«Український комунальний банк» (Луганськ), що входить до групи невеликих і який ЗМІ пов'язують з регіоналом Олександром Єфремовим, залучив у Національного банку України кредити на суму 51 млн грн і має намір отримати ще 83 млн грн, повідомляється на сайті установи.

Згідно з повідомленням, для отримання цих кредитів акціонерами надано в заставу власне нерухоме майно вартістю близько 170 мільйонів гривень. Крім цього акціонери банку прийняли рішення про збільшення капіталу на 120 мільйонів гривень, з яких 30 мільйонів вже знаходяться в банку. Банкіри зазначили, що фінустанова працює в надзвичайних умовах

«Багато відділень виявилися відрізаними від головного офісу, в них неможливо підвозити готівку і виробляти інкасацію, обслуговувати і ремонтувати банкомати і термінали», - наголошується в повідомлення.

Банк також зазначив, що прихід грошей на рахунки клієнтів «Укркомунбанку» за останні місяці скоротився більш ніж у 200 разів, значно зросла кількість вкладників, що бажають достроково отримати депозити, в п'ять разів зменшилися залишки на карткових рахунках.

Довідка УНІАН. «Український комунальний банк» (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За даними НБУ, у банку відсутні власники значної частини акцій. Проте, за інформацією ЗМІ, бенефіціарним власником «Укркомунбанку» є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, СБУ перевіряє, чи причетний голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов до фінансування тероризму на Сході України.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Однак, за його словами, кримінального провадження проти зазначених осіб не ведеться.

"Немає (проваджень, - Ред.), є провадження щодо фінансування терористичної діяльності і в рамках цього перевіряється вся інформація, яка накопичується, в тому числі і по персоналіях, які ви назвали", - додав він.

Ягун зауважив, що підставою для перевірки стало те, що низка заводів на контрольованій бойовиками території не грабуються і не піддаються обстрілу, тим часом як сусідні будівлі стоять зруйновані.

"Почали розбиратися і зрозуміли, що хтось комусь за щось платить. Фактично такий бізнес на війні", - сказав заступник голови СБУ.

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За інформацією СБУ, є імовірність, що частина місцевих олігархів на Донбасі брала участь у фінансуванні тероризму, але це повинно довести слідство і встановити суд.