На Вінниччині відбувся ІІ Міжнародний інвестиційний форум

На Вінниччині 21 серпня відбувся ІІ Міжнародний інвестиційний форум.

Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, форум пройшов під гаслом «Максимум конкретики - мінімум світських розмов». Саме така позиція, за переконанням голови обласної державної адміністрації Анатолія Олійника, здатна забезпечити дієві результати та практичні кроки у налагодженні міжнародних зв’язків.

«Форум 21 серпня можна вважати найуспішнішим для області за історію незалежності. Адже регіон не лише традиційно презентував свою інвестиційну привабливість та потенційні майданчики для залучення іноземного капіталу, а й відразу після завершення заходу звітує про конкретні практичні досягнення. Попередні ж форуми, як правило, обмежувалися лише презентаціями та культурно-мистецькою програмою, які не несли за собою подальшої співпраці», - зауважив голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник під час щотижневої робочої наради з керівниками департаментів та служб регіону.

Результатом ІІ Міжнародного інвестиційного форуму стали 3 підписані угоди: меморандум про співпрацю з Державним агентством інвестицій та управління національними проектами, протокол намірів з районною радою Сорока Республіки Молдова про будівництво комбінованого мостового переходу сполученням «Ямпіль – Косеуци», який не лише забезпечить найкоротший шлях з Вінниччини до Європи, а й дозволить з молдавської сторони газифікувати Ямпільський та Могилів-Подільський райони.

«Днями буде створена відповідна робоча група, яка напрацьовуватиме техніко-економічне обґрунтування цього проекту, і далі будемо подавати його на розгляд для фінансування коштом Євросоюзу», - зазначив голова облдержадміністрації.

Третя угода, укладена з польським ТОВ «ASKET», стосується використання польського обладнання для виробництва паливних брекетів, здатного виготовляти кінцевий продукт з вологої сировини. «Вже вчора наші польські партнери подали до Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Республіки Польща копії протоколів про співпрацю, з метою пошуку європейського ресурсу на безповоротній основі задля придбання такого обладнання для закладів бюджетної сфери. Купувати таке обладнання і використовувати на виробництві зможуть і комерційні наші підприємства», - відзначив Олійник.

Водночас під час форуму були презентовані 3 потенційні майданчики у місті Вінниці для будівництва нових сучасних готелів, зацікавленість в яких виявили як представники Польщі, так і місцеві підприємці. Крім того, повідомив очільник регіону, польська сторона виявила бажання допомогти з медичним обладнанням для Вінницького військово-медичного центру та розглядає можливість постачання необхідного обладнання для хірургічного корпусу обласної лікарні ім. Пирогова.

Домовленостей про співпрацю досягнуто й окремими підприємцями Вінниччини. Зокрема, Літинський м’ясокомбінат підписав попередню угоду з польськими компаніями щодо можливості спільного будівництва холодильника для постачання м'ясосировини в Україну, а Краснянський «Агромаш», який виробляє сільськогосподарське обладнання, контракт про постачання своєї продукції підписав безпосередньо на виставці.