На Вінниччині відбувся ІІ Міжнародний інвестиційний форум
Форум можна вважати найуспішнішим для області за історію незалежності
На Вінниччині 21 серпня відбувся ІІ Міжнародний інвестиційний форум.
Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, форум пройшов під гаслом «Максимум конкретики - мінімум світських розмов». Саме така позиція, за переконанням голови обласної державної адміністрації Анатолія Олійника, здатна забезпечити дієві результати та практичні кроки у налагодженні міжнародних зв’язків.
«Форум 21 серпня можна вважати найуспішнішим для області за історію незалежності. Адже регіон не лише традиційно презентував свою інвестиційну привабливість та потенційні майданчики для залучення іноземного капіталу, а й відразу після завершення заходу звітує про конкретні практичні досягнення. Попередні ж форуми, як правило, обмежувалися лише презентаціями та культурно-мистецькою програмою, які не несли за собою подальшої співпраці», - зауважив голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник під час щотижневої робочої наради з керівниками департаментів та служб регіону.
Результатом ІІ Міжнародного інвестиційного форуму стали 3 підписані угоди: меморандум про співпрацю з Державним агентством інвестицій та управління національними проектами, протокол намірів з районною радою Сорока Республіки Молдова про будівництво комбінованого мостового переходу сполученням «Ямпіль – Косеуци», який не лише забезпечить найкоротший шлях з Вінниччини до Європи, а й дозволить з молдавської сторони газифікувати Ямпільський та Могилів-Подільський райони.
«Днями буде створена відповідна робоча група, яка напрацьовуватиме техніко-економічне обґрунтування цього проекту, і далі будемо подавати його на розгляд для фінансування коштом Євросоюзу», - зазначив голова облдержадміністрації.
Третя угода, укладена з польським ТОВ «ASKET», стосується використання польського обладнання для виробництва паливних брекетів, здатного виготовляти кінцевий продукт з вологої сировини. «Вже вчора наші польські партнери подали до Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Республіки Польща копії протоколів про співпрацю, з метою пошуку європейського ресурсу на безповоротній основі задля придбання такого обладнання для закладів бюджетної сфери. Купувати таке обладнання і використовувати на виробництві зможуть і комерційні наші підприємства», - відзначив Олійник.
Водночас під час форуму були презентовані 3 потенційні майданчики у місті Вінниці для будівництва нових сучасних готелів, зацікавленість в яких виявили як представники Польщі, так і місцеві підприємці. Крім того, повідомив очільник регіону, польська сторона виявила бажання допомогти з медичним обладнанням для Вінницького військово-медичного центру та розглядає можливість постачання необхідного обладнання для хірургічного корпусу обласної лікарні ім. Пирогова.
Домовленостей про співпрацю досягнуто й окремими підприємцями Вінниччини. Зокрема, Літинський м’ясокомбінат підписав попередню угоду з польськими компаніями щодо можливості спільного будівництва холодильника для постачання м'ясосировини в Україну, а Краснянський «Агромаш», який виробляє сільськогосподарське обладнання, контракт про постачання своєї продукції підписав безпосередньо на виставці.