Fitch знизило рейтинги двох українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) у національній валюті державних «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» з «В-» до «ССС», йдеться в повідомленні агентства.

Агентство також підтвердило довгострокові рейтинги в нацвалюті 8 українських банків з іноземним капіталом на рівні «В-», зокрема «УкрСиббанку», «ВТБ Банку», «Прокредит Банку», «Правекс-Банку», "Креді Агріколь Банку", «Промінвестбанку», «Укрсоцбанку», «Альфа-банку». А також помістила довгостроковий рейтинг у нацвалюті «ПриватБанку» на рівні "B-" до списку Rating Watch.

Водночас агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті всіх 11 банків на рівні "ССС".

Агентство зазначає, що зниження рейтингів у нацвалюті держбанків викликане зниженням рейтингів України.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" й знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" із "В-".

Агентство також спрогнозувало падіння економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і нульове зростання в 2015 і 2016 роках на тлі нестабільної ситуації на сході країни, а також падіння експорту до Росії й високої вірогідності браку енергоресурсів у зимовий період. При цьому зростання дефіциту бюджету становитиме, за оцінками Fitch, щонайменше 10% ВВП у 2014 році і 6% ВВП у 2015 році.