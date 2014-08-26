"Військовий податок" із зарплат можуть продовжити до 2016 року

Міністерство фінансів України у ході обговорення проекту держбюджету на 2015 рік ухвалило рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору в розмірі 1,5% на весь 2015 рік, повідомляється на сайті міністерства.

«Було вирішено підготувати пропозиції щодо змін до податкового законодавства, які забезпечать додаткові надходження до бюджету для забезпечення боєздатності країни і відновлення зруйнованої інфраструктури східних регіонів, зокрема за рахунок продовження терміну дії військового збору», - йдеться у повідомленні.

Також Мінфін вирішив підготувати пропозиції про продовження терміну дії законів, які забезпечують надходження до бюджету в 2014 році, на весь 2015 рік.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету і Податкового кодексу, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% із заробітної плати фізичних осіб, а також майже удвічі підвищено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, окрім того, який реалізується для потреб населення.

Таким чином, Мінфін, крім продовження терміну дії військового збору, може ініціювати продовження дії підвищеної ренти за користування надрами.

Крім цього, Мінфін ухвалив рішення забезпечити узгодження показників проекту держбюджету на 2015 рік з експертами Міжнародного валютного фонду, а також провести консультації зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування і сторонами соціального діалогу.

Мінфін нагадує, що чинним законодавством передбачена передача проекту держбюджету наступного року до Верховної Ради до 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, зміни до держбюджету України на 2014 рік передбачають збільшення обсягу дохідної частини держбюджету на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн і видаткової частини – на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одночасно ухвалено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, практично удвічі збільшено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, окрім того, який реалізується для потреб населення. Також до кінця року введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат і винагород.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, поточний дефіцит держбюджету України становить 5% ВВП при запланованому показнику в 4,5%, або 87 млрд грн в абсолютних цифрах, і уряд постарається зробити все можливе, щоб за підсумками року зберегти розмір дефіциту на запланованому рівні.