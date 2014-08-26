Експерт назвав дві умови для зупинки девальвації гривні

Економічні важелі, включаючи адміністративні обмеження Національного банку України, в нинішніх умовах не здатні здійснити суттєвий вплив на валютний ринок, і девальвацію гривні зупинить припинення військових дій на сході України й отримання кредитного траншу Міжнародного валютного фонду.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив фінансовий аналітик консалтингової компанії «Альпарі» Олександр Михайленко.

На думку експерта, в умовах стрімкої девальвації можливе підвищення попиту на товари вітчизняного виробництва, які можуть бути аналогами імпортних товарів, що ростуть у ціні. «Цінник імпортних товарів неухильно росте, а населення сьогодні як ніколи «голосує гаманцем». Проте суттєво переглянути структуру імпорту в найближчій перспективі не вдасться, оскільки левова частка товарів, що купуються за кордоном, не піддається одномоментному заміщенню», - сказав Михайленко.

Експерт нагадав, що близько 29,1% українського імпорту в першому півріччі 2014 року припало на нафту й газ, 4,6% - на фармацевтичну продукцію, 6,2% - на полімери й пластмаси, 5,3% - на транспортні засоби й близько 3,9% - на текстиль і взуття. «В сумі це майже 50%. Замінити ці групи товарів на вітчизняні аналоги тут і зараз, на жаль, неможливо, для цього потрібна багаторічна робота й відповідний попит», - пояснив він.

Водночас, експерт відзначив, що з імпортних товарів цілком можна замінити вітчизняними аналогами продукти тваринного походження (м'ясо, молоко), частково – продукти рослинного походження (зернові, крупи тощо) й готові харчові продукти. «У сумі на ці групи товарів доводиться близько 11% імпорту. Чи зупинить це девальвацію? Ні. Девальвацію зупинить припинення військових дій і виділення кредитного траншу МВФ», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні третій раз із початку місяця оновив історичний мінімум курсу гривні до долара, встановивши його на рівні 13,659408 грн/дол. Враховуючи встановлений офіційний курс, із початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.

Сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів також оновили історичний мінімум, знизившись до рівня 13,9500/14,3000 грн/дол.

За інформацією НБУ, напружена ситуація на валютному ринку викликана продовженням військових дій на сході України й штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою отримати швидкий прибуток.

Для стабілізації ситуації Нацбанк до 21 листопада підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, подовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, й отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер таких операцій.