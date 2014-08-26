Товарообіг України з Митним союзом скоротився на 30%, що є невигідним як для України, так і для її партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні в Мінську під час зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан).

«Вже сьогодні, навіть без застосування будь-яких заходів, наш торговельний обіг з Митним союзом впав на 30%, що є невигідним як для України, так і для наших партнерів Митного союзу. І ні в якому разі не можна допустити сьогодні подальшого погіршення умов торгівлі», - сказав Порошенко.

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За його словами, всі питання можна вирішити шляхом переговорів і потрібно прагнути до ситуації взаємного торгового виграшу.