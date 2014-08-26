Мінекономрозвитку Росії підтвердило, що економіка країни близька до рецесії

Стан економіки РФ поки близький до рецесії: у першому кварталі очищений від сезонності ВВП показав спад, у другому кварталі - динаміку близько нуля, але в третьому кварталі МЕР очікує зростання, повідомив журналістам директор департаменту макроекономічного прогнозування МЕР Олег Засув, передають РИА Новости.

"Стан економіки близький до рецесії, в першому кварталі спад ВВП, очищеного від сезонності, склав 0,5%, по другому кварталу точних цифр поки немає, але динаміка була близько нуля. Ми вважаємо, що в третьому кварталі ситуація дещо покращиться і буде невеликий плюс", - сказав він.

"Ми зберегли прогноз щодо зростання ВВП на 0,5% на поточний рік. Це передбачає, що економічне поквартальне зростання в другому півріччі продовжиться і навіть дещо прискориться в четвертому кварталі цього року", - сказав Засув.

"У річному вираженні зростання ВВП може скласти (в другому півріччі) близько 0,1-0,2%", - додав він.

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На наступний рік за базовим сценарієм Мінекономрозвитку знизило оцінку зростання ВВП з 2% до 1%, на 2016 рік очікує прискорення зростання до 2,3% і на 2017 рік - до З%.

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