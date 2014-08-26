Мінфін не залучив кошти в бюджет на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України не залучило кошти до держбюджету на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін відхилив єдину заявку інвестора на придбання 2-річних облігацій у доларах США, а на гривневі облігації терміном обігу 2, 5 і 7 років інвестори не подали жодної заявки.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін у серпні провів десять ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 4,229 млрд. До кінця місяця Мінфін планує провести ще один ОВДП-аукціон 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 26 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 120,988 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 64,260 млрд грн, на обслуговування держборгу - 27,555 млрд грн.

Станом на 22 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 361,717 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 236,796 млрд грн, у власності банків - 88,896 млрд грн, небанківських установ - 15,923 млрд грн, нерезидентів - 20,103 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.