Росія хоче переписати текст асоціації Україна-ЄС на свою користь

Про це повідомив журналістам міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає ИТАР-ТАСС.

"Мова йде про конкретні поправки, які ми повинні внести в текст програми і я не виключаю, що в текст базової угоди", - сказав він, зазначивши, що розраховує вийти з цими пропозиціями до міністерської зустрічі, запланованої в Брюсселі на 12 вересня.

У свою чергу помічник президента РФ Андрій Білоусов не виключає, що експертні консультації можуть призвести до корегування тексту базової угоди щодо асоціації України з ЄС та додатка до нього.

"Ми в стислі терміни спробуємо подивитися ті пункти угоди про асоціацію України і ЄС, які викликають стурбованість і несуть в собі ризики для Росії, і постараємося за цими пунктами знайти якісь розв'язки. Аж до можливого внесення змін до тексту угоди або її додатків", - повідомив він журналистам.

Єврокомісар з торгівлі Карл Де Гюхт, у свою чергу, підтвердив проведення тристоронньої зустрічі РФ, України і ЄС щодо імплементації Угоди про асоціацію вільної торгівлі Брюсселя і Києва 12 вересня в бельгійській столиці. Про це він заявив у вівторок журналістам у Мінську.

"Я вірю, що ми зможемо знайти рішення за так званими торговими ускладненнями, що виникають в результаті імплементації Угоди про асоціацію і глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі України і ЄС. Процес триває на рівні експертів і 12 вересня у Брюсселі ми знову зустрінемося на політичному рівні", - сказав він.

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Очікується, що зустріч у Брюсселі відбудеться на рівні міністрів, де РФ представлятиме глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв, Україну - глава МЗС Павло Клімкін та ЄС, єврокомісар з торгівлі Карел Де Гюхт.

Тристоронні консультації щодо імплементації Угоди про асоціацію були запущені в травні 2014 року.