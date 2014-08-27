Президент змінив склад наглядової ради «Укрексімбанку»

Президент України Петро Порошенко вніс зміни до складу наглядової ради «Державного експортно-імпортного банку України». Текст указу розміщений на президентському сайті.

Згідно з указом, членами наглядової ради «Укрексімбанку» призначені: директор компанії "БДО" Сергій Балченко, генеральний директор компанії "Аксел Партнерс" Юрій Костробій і гендиректор компанії "Конкорд Капітал" Ігор Мазепа.

Водночас припинені повноваження заступника директора Інституту економіки і прогнозування НАН Анатолія Даниленка, директора департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галини Пахачук і першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу Андрія Ковальчука.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% перебуває у власності держави.