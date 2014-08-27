Гривня продовжує стрімке падіння - 14,50 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 14,0000/14,5000 грн/долар.

Як повідомила фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", котирування по євро-гривні пішли вгору - 18,4535/19,1155 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3872/0,4011 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3182/84 (вівторок - 1,3206/08).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 13,5000/13,9000 грн/ ол. До 12:00 ціни зросли до 13,9000/14,1000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 13,9500/14,3000 грн/дол.