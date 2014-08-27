В Україні борги із зарплати знову перевалили за мільярд гривень

Заборгованість із заробітної плати в Україні в липні становила 1,08 млрд грн, що на 11,8% більше, ніж у червні 2014 року, і на 44,1% більше, ніж на початку цього року, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За даними Держстату, в сумі заборгованості із заробітної плати майже 64% (689,2 млн. грн) - борги економічно активних підприємств, 33,2% (360,3 млн. грн) – компаній-банкротів, а решта (35,3 млн. грн) – неактивних підприємств.

Найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 545 млн. грн, на підприємствах транспорту, в поштовій і кур'єрській діяльності – 231,3 млн. грн, у професійній, науковій і технічній діяльності – 101,8 млн. грн, у будівництві – 85 млн. грн. У сільському господарстві в липні заборгованість із зарплати становила 25,1 млн. грн, в охороні здоров'я – 12,2 млн. грн, в освіті – 11,1 млн. грн.

Найбільші борги із зарплати зафіксовані в Київській області (131,8 млн. грн), Харківській (116,4 млн. грн) і Донецькій (156 млн. грн), найменші - в Чернівецькій (4,2 млн. грн) і в Закарпатській (4,3 млн. грн) областях.

За даними Держстату, до 1 серпня більш як 158 тис. чоловік, які працюють на економічно активних підприємствах, не одержали заробітну плату. Середня сума боргу із заробітної плати перед одним працівником становить 4 341 грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в червні заборгованість із заробітної плати зменшилася майже на 3% порівняно з травнем 2014 року і становила 970,7 млн. грн.