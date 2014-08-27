Гривня впала до 14,80 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,5000 грн/дол. До 12:00 ціни зросли 14,4000/14,8000 грн/дол.

Як повідомила фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,4535/19,1155 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вгору 18,9760/19,5070 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3872/0,4011 грн/рубль. До 12:00 ціни піднялися 0,3983/0,4098 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 36,1170 (+0,0270).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3182/84, змінюючись у досить вузькому коридорі.