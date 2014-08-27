Яценюк: економіка України не витримає курсу вище 12 грн за долар

Економіка України не витримає курсу гривні вище 12 грн за долар, заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він заявив, що, не дивлячись на те, що питання валютного курсу – це питання Національного банку, уряд готовий зробити все необхідне задля того, аби допомогти Нацбанку стабілізувати валютний курс в Україні.

«Для української економіки прийнятний курс – на рівні 12 грн. Вище ми не можемо витримати. І тому все що треба зробити від уряду – ми робимо. Програма з Міжнародним валютним фондом працює, закони приймаються. Я готовий надати цілковиту підтримку Національному банку України. Головне – стабілізація ситуації на валютному ринку. Ми як уряд не виходимо на ринок, ми покриваємо свої потреби власними ресурсами. Я переконаний, що Національному банку вистачить професіоналізму, аби стабілізувати ситуацію. Потрібні швидкі та ефективні рішення», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що 29 серпня уряд очікує на позитивне рішення МВФ про виділення другого траншу кредиту.

«Це (кредитний транш - УНІАН) дасть можливість збільшити золотовалютні резерви і стабілізувати ситуацію», - сказав Яценюк.

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