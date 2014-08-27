НБУ заблокував розрахунки між донецьким «Промекономбанком» і його київським філіалом

Національний банк України з 26 серпня заблокував розрахунки в системі електронних платежів (СЕП НБУ) між головним офісом «Промекономбанку» і його київським філіалом в рамках надзвичайного режиму роботи банківської системи, повідомляється в листі НБУ, текст якого має УНІАН.

«Відповідно до інструкції з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою правління НБУ №435 від 22 липня 2014 року, був заблокований прийом платежів у СЕП на/від «Промекономбанк» (код - 334992) і Київської філії «Промекономбанк» (код - 380032) з 26 серпня 2014 року», - йдеться в листі.

Згідно з інформацією на сайті банку, його центральний офіс знаходиться в Донецьку, а також в мережі банку є одна філія в Києві і 8 відділень у Києві, Луганську, Херсоні, Дніпропетровську та Черкасах.

Нагадаємо, Нацбанк з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, в рамках якого правління НБУ може прийняти рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 22 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року і згодом продовжив термін роботи тимчасової адміністрації на 1 місяць, до 22 вересня.

«Промекономбанк» (м. Донецьк) працює на ринку України з січня 1998 року. По інформації на сайті банку, його основним власником є компанія «Супрім-До» (42,4971%).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав з «Фідобанком» договір про виведення з ринку неплатоспроможного «Промекономбанку» шляхом часткової передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку.