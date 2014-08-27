Офіційний курс гривні опустили до нового мінімуму - 13,89 грн/дол.

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,890974 грн/дол., що на 23 копійки нижче від офіційного курсу за попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилась по відношенню до долара США на 73,85%, або на 5,90 грн.

Нагадаємо, з початку місяця Нацбанк уже тричі встановлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня на рівні 13,223077 грн/дол., 22 серпня - на рівні 13,365434 грн/дол., 26 серпня - 13,659408 грн/дол.

Сьогодні на 12:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України також встановили історичний мінімум, знизившись до рівня 14,40/14,80 грн/дол.

За інформацією регулятора, напружена ситуація на валютному ринку викликана продовженням військових дій на сході України і штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою одержати швидкий прибуток.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, і одержувати документи, які підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарєва проводить нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку. За інформацією банкірів, під час наради розглядаються проблемні питання грошово-кредитного і валютного ринку, обговорення наразі триває.