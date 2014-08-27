В Україні можуть заборонити продаж готівкової валюти понад 10 тис. гривень - експерт

Національний банк для стабілізації ситуації на валютному ринку України може знизити максимальний обсяг продажу готівкової валюти фізичним особам до 10 тис. грн з існуючих 15 тис. грн, вважає керівник проектів Ліги фінансового розвитку, економіст Андрій Блінов.

«Я не виключаю того, що Національний банк психане і ухвалить рішення про посилення суми видачі грошей або при купівлі валюти, або при знятті депозитів. Зараз зняття до 15 тис. еквівалент, з 1 вересня ця норма повинна буде припинити свою дію. Але не виключено, що в Національному банку готуються рішення про посилення цієї суми до 10 тис. гривень», - вважає Блінов.

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Також економіст зазначив, що найближчим часом курс гривні буде стабільним, демонструючи коливання від 11 грн/дол. до 15 грн/дол. При цьому переговори у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка в Мінську, які відбулися вчора, суттєво не вплинули на валютний ринок.

«Ми побачили, що на вчорашні події в Мінську ринок практично ніяк не відреагував. Вони побачили, що президенти потиснули один одному руки, але далі істотних просувань зроблено не було. А значить, ситуація залишається гострою», - сказав Блінов.

Економіст вважає, що девальвацію гривні на деякий час зможе зупинити отримання кредитного траншу Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор надав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через касу та банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що економіка України не витримає курсу гривні вище 12 грн за долар. Яценюк зазначив, що уряд готовий надати будь-яку необхідну підтримку Нацбанку для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Експерти в коментарях УНІАН раніше заявляли, що девальвацію гривні можуть зупинити припинення військових дій на сході України і отримання кредитного траншу МВФ. При цьому економічні важелі, включаючи адміністративні обмеження Нацбанку, в поточних умовах не здатні зробити істотний вплив на валютний ринок.