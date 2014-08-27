В Україні можуть заборонити продаж готівкової валюти понад 10 тис. гривень - експерт
Нацбанк може знизити максимальний обсяг продажу готівкової валюти фізособі до 10 тис. грн.
Національний банк для стабілізації ситуації на валютному ринку України може знизити максимальний обсяг продажу готівкової валюти фізичним особам до 10 тис. грн з існуючих 15 тис. грн, вважає керівник проектів Ліги фінансового розвитку, економіст Андрій Блінов.
«Я не виключаю того, що Національний банк психане і ухвалить рішення про посилення суми видачі грошей або при купівлі валюти, або при знятті депозитів. Зараз зняття до 15 тис. еквівалент, з 1 вересня ця норма повинна буде припинити свою дію. Але не виключено, що в Національному банку готуються рішення про посилення цієї суми до 10 тис. гривень», - вважає Блінов.
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Також економіст зазначив, що найближчим часом курс гривні буде стабільним, демонструючи коливання від 11 грн/дол. до 15 грн/дол. При цьому переговори у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка в Мінську, які відбулися вчора, суттєво не вплинули на валютний ринок.
«Ми побачили, що на вчорашні події в Мінську ринок практично ніяк не відреагував. Вони побачили, що президенти потиснули один одному руки, але далі істотних просувань зроблено не було. А значить, ситуація залишається гострою», - сказав Блінов.
Економіст вважає, що девальвацію гривні на деякий час зможе зупинити отримання кредитного траншу Міжнародного валютного фонду.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 28 лютого встановив ряд обмежень на валютному ринку. Зокрема, регулятор надав банкам право у разі дострокового зняття коштів з валютних рахунків повертати їх у гривні за курсом банку на день проведення такої операції, а також зобов'язав банки обмежити видачу коштів з валютних рахунків через касу та банкомати до 15 тис. грн на клієнта на добу, виходячи з офіційного курсу НБУ.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що економіка України не витримає курсу гривні вище 12 грн за долар. Яценюк зазначив, що уряд готовий надати будь-яку необхідну підтримку Нацбанку для стабілізації ситуації на валютному ринку.
Експерти в коментарях УНІАН раніше заявляли, що девальвацію гривні можуть зупинити припинення військових дій на сході України і отримання кредитного траншу МВФ. При цьому економічні важелі, включаючи адміністративні обмеження Нацбанку, в поточних умовах не здатні зробити істотний вплив на валютний ринок.