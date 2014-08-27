Яценюк незадоволений, що виділені на АТО гроші використовують повільно

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неприпустимим спосіб використання коштів, які виділені урядом на потреби АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«У нас прийнято рішення про невідкладну процедуру придбання військової техніки та озброєння для потреб АТО. Вся техніка та озброєння, яка є власністю Міноборони і знаходиться на заводах «Укроборонпрому», підлягає невідкладній модернізації та ремонту. Гроші на все це є. Вважаю неприпустимим, як використовуються кошти. З першого траншу, який уряд виділив на національну безпеку та оборону, накоплені мільярди гривні використано тільки на 45%. Я вже не кажу про додаткові 9 млрд грн, які ми також накопичили і передали», - заявив голова уряду.

Яценюк звернувся до керівництва Міністерства оборони з вимогою навести лад в питанні освоєння коштів і придбання техніки.

«Мушу відзначити Нацгвардію, яка прискореними темпами модернізується й освоює кошти», - додав Яценюк.