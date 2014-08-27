Гривня зміцнилася до 14 грн/долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,5000, до 12:00 ціни зросли 14,4000/14,8000. До закриття торгів цінові рівні впали 13,0000/14,0000.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3872/0,4011, до 12:00 ціни піднялися 0,3983/0,4098. До закриття торгів ціни досягли верху 0,4016/0,4103. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0040 (-0,0860).

Читайте такожОфіційний курс гривні опустили до нового мінімуму - 13,89 грн/дол.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3155/1,3190. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 18,4535/19,1155, до 12:00 ціни пішли вгору 18,9760/19,5070. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH так само впали 17,1360/18,4580.