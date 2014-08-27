Приватизація держпідприємств може призвести до зростання безробіття - експерт

Масштабна приватизація всіх державних підприємств за винятком стратегічних об'єктів, яку раніше анонсував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, не допоможе вирішити економічні проблеми країни, а призведе до появи нових, зокрема, до зниження доходів бюджету та зростання безробіття. Таку думку висловив директор інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України (НАНУ) Валерій Геєць.

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«Приватизація ... в тих умовах, які є зараз, не є дієвим інструментом. І природно, ми моментально зіткнемося з новими проблемами і погіршимо ситуацію», - вважає Геєць.

Він повідомив, що раніше він з колегами провів дослідження, метою якого було проаналізувати роботу ряду приватизованих підприємств. Зокрема, були проаналізовані дані 700 підприємств в період з 2002 по 2011 роки. За словами Геєця, фінансові результати підприємств після їх приватизації значно погіршилися, продемонструвавши менший дохід. Крім того, на цих підприємствах зменшилася кількість зайнятого населення, що свідчить про зростання безробіття.

«У кінцевому підсумку держава, позбувшись від власності, отримало дві нові проблеми: зниження доходів бюджету та збільшення витрат на підтримку безробітних», - вважає Геєць.

У зв'язку з цим експерт вважає, що приватизацію проводити потрібно, але не в нинішній складній економічній ситуації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк заявив, що уряд має намір здійснити масштабну приватизацію всіх державних підприємств за винятком стратегічних, оскільки державна власність перетворилася на осередок корупції.