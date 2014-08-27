Нацбанк може зміцнити гривню до 12,5-13 грн/долар вже цього тижня - джерело

Національний банк України має намір стабілізувати валютний ринок, що може зміцнити гривню до рівня 12,5-13 грн/дол. вже цього тижня, за рахунок перегляду нормативів валютної позиції, повідомив УНІАН керівник одного з банків з посиланням на підсумки наради регулятора з банкірами.

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«Нацбанк перегляне вимоги до валютної позиції банків. Рішення має бути вже сьогодні-завтра. Це дозволить звільнити додатковий обсяг валюти, який з'явиться на міжбанку», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, ці заходи будуть сприяти зміцненню гривні до рівня 12,5-13 грн/дол. вже на поточному тижні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму у 14,40/14,80 грн/дол. сьогодні станом на 12:00.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарева проводила нараду з керівниками найбільших банків країни з приводу ситуації на фінансовому ринку, під час якої розглядалися проблемні питання грошово-кредитного і валютного ринку.

Також сьогодні регулятор довів до відома банків рішення, яким він тимчасово, до 1 січня 2015 року, скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів, пов'язаних з окупацією Криму, військовими діями у Донецькій і Луганській областях і девальвацією гривні, у разі виконання цими банками низки обмежень у роботі.