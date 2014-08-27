Швейцарія розширила санкції проти Росії
17:12, 27 серпня 2014Фінанси
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Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення розширити список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні.
Швейцарія розширила санкції проти РФ / newsru.com
Про це повідомляє офіційний сайт Ради.
"З огляду на ситуацію в Україні, Федеральна Рада ухвалила рішення вжити подальших заходів, аби уникнути обходу міжнародних санкцій", - сказано в повідомленні.
Читайте такожВлада Росії визнала, що через санкції в країні зростає інфляціяЗокрема, до санкційного списку було додано 11 імен. Санкції зачепили і п'ять російських банків. Крім того, Швейцарія заборонила експорт нафтовидобувного обладнання в Росію та інвестиції в окуповані Крим і Севастополь.
Рішення набуде чинності сьогодні ввечері.
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