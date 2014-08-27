Швейцарія розширила санкції проти Росії

Про це повідомляє офіційний сайт Ради.

"З огляду на ситуацію в Україні, Федеральна Рада ухвалила рішення вжити подальших заходів, аби уникнути обходу міжнародних санкцій", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВлада Росії визнала, що через санкції в країні зростає інфляціяЗокрема, до санкційного списку було додано 11 імен. Санкції зачепили і п'ять російських банків. Крім того, Швейцарія заборонила експорт нафтовидобувного обладнання в Росію та інвестиції в окуповані Крим і Севастополь.

Рішення набуде чинності сьогодні ввечері.