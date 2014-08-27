Курс гривні стабілізується найближчим часом - банкір

Ринок вже позитивно відреагував на сьогоднішню зустріч банкірів у Національному банку України, і найближчим часом курс гривні стабілізується на рівні 12,5-13 грн/дол., вважає голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов.

Банкір нагадав, що сьогодні у НБУ відбулася зустріч голів банків і керівництва НБУ, центральною темою якої була ситуація на валютному і грошовому ринках.

«Банкіри обмінялися своїм баченням щодо цієї ситуації і дійшли єдиної думки, що курс 14,8 не відповідає реальній ситуації. Було висловлено загальну думку, що найближчим часом курс гривні стабілізується на рівні 12,5-13,0. Ринок вже позитивно відреагував на сьогоднішню зустріч, і курс національної валюти на міжбанку впав нижче за рівень 14,0 грн/дол.», - сказав Мамедов у коментарі УНІАН.

За словами банкіра, серед механізмів стабілізації валютного ринку, які пропонується використовувати, обговорювалися варіанти перегляду вимог до довгої валютної позиції банків, використання індексних паперів у розрахунку валютної позиції банків за валютними кредитами, а також контроль НБУ за укладенням зовнішньоекономічних договорів.

Крім цього, за словами Мамедова, обговорювалися можливості використання додаткових інструментів для стабілізації ринків. «У п'ятницю відбудеться додаткова зустріч, на якій ще раз розглядатимуться пропозиції і НБУ і напрацювання банків», - повідомив банкір.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму у 14,40/14,80 грн/дол. сьогодні станом на 12:00.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарева проводила нараду з керівниками найбільших банків країни щодо ситуації на фінансовому ринку, під час якої розглядалися проблемні питання грошово-кредитного і валютного ринку.

Також сьогодні регулятор довів до відома банків рішення, яким він тимчасово, до 1 січня 2015 року, скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів, пов'язаних з окупацією Криму, військовими діями у Донецькій і Луганській областях і девальвацією гривні, у разі виконання цими банками низки обмежень у роботі.