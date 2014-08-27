«Фідобанк» уповноважили вивести з ринку неплатоспроможний «Промекономбанк»

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування.

Фонд повідомляє, що має намір запропонувати Національному банку ліквідувати «Промекономбанк».

За інформацією Фонду, «Фідобанк» набуває всіх прав і обов'язків перед вкладниками «Промекономбанку» щодо повернення коштів і сплати відсотків за рахунками та іменними сертифікатами в межах 200 тис. грн, а також одержує права за кредитами, за винятком валютних іпотечних кредитів фізичних осіб.

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Фонд нагадує, що повернення коштів за валютними вкладами здійснюватиметься у валюті після перерахунку суми вкладу за офіційним курсом Національного банку на день початку виведення «Промекономбанку» з ринку (22 травня 2014 року).

Водночас, як прокоментували УНІАН у прес-службі «Фідобанку», банк має намір узяти на себе різницю в оцінці вкладів через курсову переоцінку і виплачуватиме кошти вкладникам у сумі, зафіксованій у валюті вкладу на день введення тимчасової адміністрації в «Промекономбанку».

«Валютні вклади «Фідобанк» виплачуватиме у валюті вкладу в сумі, зафіксованій на дату введення в «Промекономбанку» тимчасової адміністрації (22 травня 2014 року). При цьому курсову різницю за валютними вкладами, що виникла внаслідок зміни курсу, «Фідобанк» узяв на себе», - оговориться в повідомленні банку.

Фонд відзначає, що з дня підписання договору «Фідобанк» виконуватиме зобов'язання перед вкладниками «Промекономбанку» на тих самих умовах, які існували до моменту переходу цих зобов'язань, і рекомендує вкладникам звернутися у відділення «Фідобанку».

Водночас, Фонд відзначає, що позичальники «Промекономбанку» з моменту підписання договору зобов'язані погашати одержані кредити і відсотки в національній валюті на користь «Фідобанку».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 22 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року і згодом продовжив термін роботи тимчасової адміністрації на 1 місяць, до 22 вересня.

«Промекономбанк» (Донецьк) працював на ринку України з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку, його основним власником є компанія «Суприм-К» (42,4971%).