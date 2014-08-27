В Нацбанку придумали, як стабілізувати гривню

Про це йшлося під час зустрічі керівництва Національного банку на чолі з Головою НБУ Валерією Гонтаревою з керівниками 40 великих банків України, повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначається, учасники зустрічі проаналізували наявні проблеми та поточний стан валютного і грошово-кредитного ринків, зокрема, фундаментальні причини та суб’єктивні чинники, що впливають на різке зростання курсу долара.

"Банкіри дійшли спільної позиції та домовилися про першочергові заходи, яких у найкоротші терміни буде вжито для максимально швидкої стабілізації ситуації на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що серед них нових заходів щодо стабілізації ситуації на валютному міжбанку буде перегляд вимог до відкритої валютної позиції банків та віднесення до них індексованих до долара цінних паперів.

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Банкіри зазначили, що їх курсові очікування знаходяться на рівні 12,5 - 13 гривень за долар, тому можна очікувати такого рівня курсу вже найближчими днями. Розуміння проблеми дозволило спільно розпочати відповідні заходи зі стабілізації національної валюти та максимально швидко повернути курс до позначки 13,50.

"Під час зустрічі Гонтарева обговорила з банкірами ситуацію на депозитному ринку та доцільність зняття обмежень відповідно до Постанови Правління Національного банку від 30 травня 2014 року № 328 "Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій", - повідомляє прес-служба.

Водночас з метою зменшення спекулятивних очікувань на ринку Голова Нацбанку акцентувала увагу банкірів на посиленій роботі регулятора щодо протидії проведенню операцій недобросовісного характеру, зокрема транзакцій банків щодо фіктивних експортно-імпортних угод.

Крім того, учасники зустрічі конструктивно обговорили, як на практиці оптимізувати роботу банків у стресовому стані, активізувати спільну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо упередження маніпулюванню громадською думкою та нагнітання панічних настроїв серед населення, що мають наразі вагоміший вплив на валютний курс, аніж фундаментальні макроекономічні чинники.

Також Гонтарева нагадала, що очікує надходження другого траншу МВФ у розмірі 1,45 млн доларів та 500 млн доларів Світового Банку вже 3 вересня поточного року, що призведе до подальшого росту валютних резервів та стабілізації валютного ринку.