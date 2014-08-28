Україна планує залучити фіндопомогу Європи для облаштування кордону з РФ

Україна планує залучити фінансову допомогу європейських донорів для облаштування кордону з Росією.

Про це заявив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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«Успіх облаштування кордонів з Молдовою, ефективна реалізація роботи EUBAM показує, що ми можемо вже зараз запропонувати розпочати цю роботу», - зазначив Чалий.

За його словами, кордон України з Росією повинен бути захищений від нелегального перетину. «Без цього ми навряд чи зможемо далі реалізувати своє бачення взаємодії в широкому розумінні», - підкреслив він.

Чалий нагадав, що велика ділянка кордону не контролюється. «Треба забезпечити контроль по лінії кордону», - сказав заступник глави АП і нагадав, що демаркацію українсько-російського кордону також ще не завершено.