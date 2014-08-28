В аннексированном Криму придумали варіанти податкових пільг для інвесторів - ЗМІ

Міністерство у справах анексованого Криму заявляло про плани перетворити Крим в офшорну зону і провести деофшоризацію через Крим. У вівторок на сайті Мінекономрозвитку був опублікований законопроект з варіантами податкових пільг для інвесторів у Крим і Севастополь, пишуть "Ведомости".

Мінкрим пропонує запровадити інвестиційні пільги: інвестори отримають право зменшувати оподатковуваний прибуток на інвестиції в основні засоби на території Криму або в Севастополі і процентні витрати за кредитами, взятими на такі інвестиції.

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Компанії - ініціатори інвестиційних проектів у Криму планується на п'ять років звільнити від сплати податку на прибуток, на три - від земельного податку та на два - від сільгоспподатку.

Окремо створюються також стимули для деофшоризації. Якщо сам інвестор зареєструється в Криму і 75% прибутку отримуватиме від діяльності на півострові, то податок з отриманих дивідендів буде порівнянний з тим, який сплачується з дивідендів, що йдуть з Росії на Кіпр, - 6%. Цей захід дійсно дозволить репатріювати грошові кошти з офшорів, вважає партнер Paragon Advice Group Олександр Захаров. Зараз податок, який справляється Росією з дивідендів, що сплачуються на Кіпр, - 5% (з відсотків не сплачується нічого).

Для кримських компаній обнуляється ставка федерального податку на прибуток (2%), регіональна частина (18%) може бути знижена владою Криму до 13,5%. Нарешті, на території Криму пропонується ввести режим, який Мінекономрозвитку пропонувало рік тому ввести по всій країні: індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену схему оподаткування або патентну систему, звільняються від сплати всіх податків в перші два роки після реєстрації (пільга діє до 2026 р.).

Від масштабу пільг залежить обсяг дотацій на збалансованість, яку федеральний бюджет буде перераховувати Криму в наступному році, наголошує чиновник Мінфіну. Відомство завжди було проти податкових пільг в Криму. Все індивідуально: деяким інвесторам пільги істотно покращують економіку проекту, а деяким - ні, міркує інший федеральний чиновник. Тому зараз важливо займатися залученням інвесторів до Криму в ручному режимі, вважає співрозмовник видання.