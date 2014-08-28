Українців закликають здати непотрібні CDMA-телефони для бійців у зоні АТО

До 1 вересня потрібно передати непотрібний CDMA-телефон у будь-які з 3 000 відділень Приватбанку по всій Україні.

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку".

Приймаються всі телефонні трубки, навіть з непрацюючим батареєю та без зарядного пристрою. Якщо апарати будуть здані з RUIM-картки або з прошитим номером в самому телефоні, договори на телекомунікаційні послуги будуть попередньо розірвані.

PEOPLEnet встановлює на такі апарати безкоштовну зв'язок всередині своєї мережі і відправляє українським воїнам в зону АТО.

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«Першими на заклик принести телефонні трубки відгукнулися співробітники банку, - йдеться в повідомленні прес-служби Приватбанку. - До закінчення акції планується зібрати понад 10 тис. апаратів тільки серед співробітників банку. Ми запрошуємо всіх бажаючих, у кого є непотрібні телефони, також взяти участь в акції».

За два дні з початку акції оператор PEOPLEnet вже зібрав і передав військовим більше 2 000 телефонних апаратів з безкоштовним зв'язком.

Крім переваги безкоштовного обслуговування, розмови всередині мережі стандарту CDMA менш схильні до зовнішнього втручання, т. к. CDMA-зв'язок має більш високий ступінь захисту порівняно зі зв'язком стандарту GSM.