Долар на відкритті міжбанку не змінився - 14 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 13,0000/14,0000.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3576/0,3851.

Котирування з євро-гривні пішли вниз - 17,1665/18,4895. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися - 1,3214/16 (середа - 1,3182/84).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,5000, до 12:00 ціни зросли 14,4000/14,8000. До закриття торгів цінові рівні впали 13,0000/14,0000.