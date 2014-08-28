Яценюк закликав заморозити всі банківські активи Росії у світі до виведення військ з України

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до партнерів України з тим, щоб активи та фінанси Російської Федерації були заморожені до моменту виведення військ РФ з території України.

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Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк зазначив: "Введені санкції не дали результату. За таких обставин одним з вірогідних елементів стримування російської агресії повинен бути розгляд введення санкцій щодо заморожування всіх російських активів і зупинки всіх банківських транзакцій РФ в країнах-членах ЄС і США, і країнах G7".ї

За словам глави уряду, необхідно заморозити російські активи і фінанси до моменту виведення Росією збройних сил, техніки і агентури з України.