Нацбанк очікує надходжень від МВФ і Всесвітнього банку 3 вересня
Нацбанк очікує кошти від МВФ і Світового банку на 2 млрд дол. 3 вересня.
Національний банк України очікує надходження другого траншу Міжнародного валютного фонду на 1,45 млрд дол. і 500 млн дол. від Світового банку вже 3 вересня поточного року.
Читайте такожЯценюк закликав заморозити всі банківські активи Росії у світі до виведення військ з України
Про це повідомила УНІАН прес-служба регулятора, посилаючись на заяву голови НБУ Валерії Гонтарєвої на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків України щодо врегулювання ситуації на валютному ринку.
«Гонтарєва нагадала, що очікує надходження другого траншу МВФ у розмірі 1,45 млрд доларів США та 500 млн доларів США від Світового банку вже 3 вересня поточного року, що призведе до подальшого зростання валютних резервів і стабілізації валютного ринку», - йдеться в повідомленні.