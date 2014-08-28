Нацбанк очікує надходжень від МВФ і Всесвітнього банку 3 вересня

Національний банк України очікує надходження другого траншу Міжнародного валютного фонду на 1,45 млрд дол. і 500 млн дол. від Світового банку вже 3 вересня поточного року.

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Про це повідомила УНІАН прес-служба регулятора, посилаючись на заяву голови НБУ Валерії Гонтарєвої на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків України щодо врегулювання ситуації на валютному ринку.

«Гонтарєва нагадала, що очікує надходження другого траншу МВФ у розмірі 1,45 млрд доларів США та 500 млн доларів США від Світового банку вже 3 вересня поточного року, що призведе до подальшого зростання валютних резервів і стабілізації валютного ринку», - йдеться в повідомленні.