Мінфін продасть Нацбанку $340 млн для підтримки валютного курсу

Міністерство фінансів України за рішенням уряду направить в золотовалютні резерви Національного банку України 340 млн дол. США, які будуть спрямовані на підтримку курсу гривні, заявив в ході зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Мінфін продасть Нацбанку 340 млн дол. США. Це збільшить резерви Національного банку і додатково дасть можливість стабілізувати валютний курс», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 серпня, середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на кінець робочого дня склав 14,0136 грн/дол., що на 40 копійок нижче курсу на кінець попереднього робочого дня. Водночас, прем'єр-міністр України, відкриваючи засідання уряду, заявив, що українська економіка не витримає валютний курс вище 12 грн за долар.

У зв'язку з цим Яценюк пообіцяв зробити все залежне від уряду для стабілізації валютного курсу.

Водночас ключовою стабілізаційною мірою, за запевненням уряду, повинно стати виділення ключових кредиторів України - Міжнародним валютним фондом - другого траншу кредиту в рамках дворічної програми stand-by. Обсяг другого траншу - 1,4 млрд дол., з яких 1 млрд дол. імовірно буде спрямований на потреби бюджету, а 400 млн дол. - на поповнення золотовалютних резервів НБУ. Рішення про виділення траншу буде прийнято завтра, 29 серпня, на засіданні Ради директорів МВФ.