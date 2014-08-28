Нацбанк може скасувати обмеження на зняття коштів з депозитів

Національний банк України розглядає можливість зняття обмежень на депозитному ринку, які діють до 1 вересня.

Про це повідомила УНІАН прес-служба регулятора, посилаючись на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків України щодо врегулювання ситуації на валютному ринку.

Нагадаємо, Нацбанк постановою встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів із депозитних і поточних рахунків, окрім видачі готівки у формі зарплат, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на рівні 150 тис. грн із 1 червня до 1 вересня. Цим же рішенням регулятор подовжив до вересня заборону на продаж готівкової валюти для фізосіб понад 15 тис. грн, на зняття валютних коштів із рахунків через каси й банкомати понад 15 тис. грн на добу, на дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без поставки валют, випуск банками депозитних сертифікатів.

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«Під час зустрічі Гонтарева обговорила з банкірами ситуацію на депозитному ринку й доцільність зняття обмежень відповідно до постанови правління НБУ від 30 травня №328 «Про врегулювання діяльності фінансових установ і проведення валютних операцій», - йдеться в повідомленні НБУ.