Банкіри домовилися про заходи для стабілізації валютного ринку

Національний банк України з метою стабілізації ситуації на валютному ринку має намір переглянути нормативи відкритої валютної позиції банків за рахунок включення в розрахунок індексованих до долара цінних паперів.

Про це повідомила УНІАН прес-служба регулятора, посилаючись на заяви голови НБУ Валерії Гонтаревої на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків України щодо врегулювання ситуації на валютному ринку.

За інформацією НБУ, під час зустрічі банкіри домовилися про першочергові заходи з метою максимально швидкої стабілізації ситуації на валютному ринку, які буде вжито у найстисліші терміни.

«Серед цих нових заходів щодо стабілізації ситуації на валютному міжбанку буде перегляд вимог до відкритої валютної позиції банків та віднесення до неї індексованих до долара цінних паперів», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що курсові очікування банкірів перебувають на рівні 12,5-13 грн за 1 долар США, тому можна чекати такого рівня курсу вже у найближчі дні.

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Водночас голова НБУ акцентувала увагу банкірів на посиленій роботі регулятора з протидії проведенню операцій недобросовісного характеру, зокрема, транзакцій банків за фіктивними експортно-імпортними операціями, з метою спекулятивних очікувань на ринку.

Як повідомляв УНІАН, за словами банкірів, ринок позитивно відреагував на зустріч банкірів у Нацбанку 27 серпня, і найближчим часом курс гривні стабілізується на рівні 12,5-13 грн/дол.

Серед механізмів стабілізації валютного ринку банкіри назвали перегляд вимог до валютної позиції банків з урахуванням індексних паперів у розрахунку валютної позиції банків, а також контроль НБУ за укладенням зовнішньоекономічних договорів.

Банкіри повідомили, що в п'ятницю відбудеться додаткова зустріч з регулятором, де ще раз буде розглянуто пропозиції НБУ та напрацювання банків.

Нагадаємо, вчора на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму у 14,40/14,80 грн/дол. станом на 12:00. На відкритті сьогоднішніх торгів котирування гривні до долара не змінилися.