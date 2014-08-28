НБУ заблокував платежі банку регіонала Єфремова

Національний банк України з 31 липня заблокував платежі «Українського комунального банку» (Луганськ) через систему електронних платежів (СЕП) у зв'язку з припиненням його роботи за проведення на території Луганська антитерористичної операції, повідомила прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, банк повідомив Нацбанк про припинення з 1 серпня до стабілізації ситуації в місті Луганську.

«Національний банк України з 31 липня 2014 заблокував початкові платежі через СЕП на адресу ПАТ "Укркомунбанк" та від ПАТ "Укркомунбанк" на адресу інших учасників СЕП», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБолотов був "смотрящим" копанок Єфремова - Ландик

Довідка УНІАН. «Український комунальний банк» (Луганськ) працює на ринку України з 10 серпня 1993 року та входить у групу невеликих фінансових установ.

За даними НБУ, в банку відсутні власники значної частини акцій. Поза тим, за інформацією ЗМІ, бенефіціарним власником «Укркомунбанку» є голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов.