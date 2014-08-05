Науковці позитивно оцінили впровадження відкритості у сфері надракористування

Завідувач відділом корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Леонід Галецький переконаний, що виставлення на відкритий аукціон певного виду надр дає шанс залучити великі гроші у бюджет і зайнятися нарешті справжньою розробкою титанових руд. На думку Леоніда Галецького, вперше в історії України відкрито відбувається процес залучення спроможного інвестора, в тому числі, іноземного. "До цього моменту застосовувалася практика прихованого залучення інвестора на титанові запаси, причому у іноземців не було шансів", - зазначив у своєму коментарі для ЗМІ Леонід Галецький.

Науковець також зазначив, що за останні роки власники ліцензій на користування надрами не виконували зазначених умов. У результаті цього робота з розробок родовищ протягом кількох років не виконувалась, що в свою чергу призупиняло процес діяльності дочірніх розвідувально-видобувних підприємств і приносило збитки державі. Це, переконаний науковець, дає підстави для відкликання ліцензій.

Як повідомлялось раніше, акціонерна компанія "Надра України" оголосила відкритий конкурс із залучення інвестицій на родовища й площі ДП "Західукрагеологія", ДП "Миргороднафтогазрозвідка", ТОВ "Житомирбуррозвідка", ТОВ "Надрагеоінвест".

Із зазначеного переліку родовищ завідувач відділом корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Леонід Галецький у своїх коментарях для журналістів особливо виділив Паромівське і Тростяницьке родовища. Паромівське - найбільш об'ємне з перерахованих родовищ з утримання ільменіту, на думку Галецького - на рівні 3 млн т.. Тростяницьке - менш потужне (2,5 млн. т. ільменіту), але в ньому вища концентрація ільменіту в пісках - 106 кг на куб. м проти 44 кг у пісках Паромівського родовища.

Своєю чергою, голова Правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Ярослав Климович переконаний, що започаткування відкритих конкурсів на геологічне вивчення надр, проведення пошукових, геологорозвідувальних робіт, у тому числі дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин, на ділянках, спеціальними дозволами на користування надрами яких володіє Національна акціонерна компанія "Надра України", дозволить відновити діяльність дочірніх та афілійованих підприємств Компанії та забезпечить виконання державного замовлення робіт.