Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2015 році до 2%, падіння цього року - на 6%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує зростання економіки України на 0,3%-2% ВВП, залежно від сценарію розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в уряді заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта.

«Залежно від сценаріїв розвитку ми прогнозуємо зростання ВВП від 0,3% до 2%», - сказав Максюта.

При цьому, за його словами, зростання економіки в 2016 році може становити 6%, а в 2017-му - 6,5%. Таке зростання, зазначив Максюта, дасть змогу Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року.

Водночас, передумовами зростання, за словами Максюти, повинні стати вирішення військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізація банківського ринку. Також в Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки повинна стати імпульсом розвитку країни в частині припливу інвестицій і посилення позиції України на світових ринках.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство економічного розвитку України розглядало два сценарії розвитку економіки України в 2015 році і прогнозувало незначне зростання економіки на рівні від 0,3% до 2%, а також інфляцію на рівні 8,7-9,8%.

Обидва сценарії передбачали відновлення позитивної динаміки зростання ВВП в 2015 році, різниця була лише в глибині реформ, в ситуації на газовому ринку, в торговій сфері з Росією і ЄС. Водночас, в Мінекономрозвитку зазначали, що навіть найоптимістичніші оцінки не будуть достатніми для подолання кризових явищ.

У свою чергу Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило свій прогноз, за яким у 2015 і 2016 роках Україна не зможе вийти на позитивну динаміку зростання економіки, і тому показники зростання ВВП країни виявляться на нульовому рівні.

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує падіння економіки України до кінця року на 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра Анатолій Максюта.

«Ми прогнозуємо реальний ВВП «мінус» 6%», - сказав Максюта.

За його словами, Україна перебуває під впливом багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку у промисловості і позитивну - у сільському господарству. Проте проблеми поточного року – це системні явища, які проявили себе. Україна увійшла в рецесію в 2012-2013 роках, і клубок проблем збільшувався. А цього року ситуація погіршала через військові дії і торгові бар'єри для українського експорту з боку Росії.