Мінекономрозвитку не очікує різких стрибків валютного курсу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує на різкі стрибки курсу гривні у 2014 році і розраховує на стабілізацію курсу в 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в уряді заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта.

"Різких змін курсу гривні не передбачається, - сказав Максюта. - Ми не передбачаємо серйозних змін проти очікуваного курсу у цьому році. Показники курсу - це ті показники, які є в нашій спільній програмі з Міжнародним валютним фондом".

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При цьому він відмовився називати конкретні цифрові показники, пославшись на те, що це "компетенція Національного банку України".

«Ми не припускаємо серйозних змін в курсі. Курсова стабільність - основне завдання Національного банку», - сказав Максюта.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що найбільш прийнятним для української економіки курсом гривні є 12 грн за 1 долар.