Рубль падає через вторгнення російських військ в Україну

Долар наблизився до позначки 36,55 рубля - максимуму від 8 серпня, вище якого він не був із середини березня. Навесні (на тлі хвилі загострення у зв'язку з кризою в Україні) було встановлено історичний рекорд у 36,70 рубля за долар.

Згідно з даними Московської біржі, курс рубля до долара з розрахунками «завтра» на 12.39 мск знизився на 27 копійок, до 36,44 рубля (вже піднімався в четвер до 36,51 рубля), до євро - на 41 копійку - до 48,16 рубля. Вартість бівалютного кошика (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зросла на 34 копійки порівняно з рівнем попереднього закриття, до 41,72 рубля.

Індекс ММВБ на 12.42 мск знизився на 1,9%, до 1420,14 пункта, індекс РТС - на 2,6%, до 1227,80 пункта.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що президент Росії Володимир Путін цілеспрямовано почав війну в Європі.

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«Ситуація, дійсно, дуже складна, й честь українським воїнам, які охороняють і захищають нашу державу. Володимир Путін цілеспрямовано почав війну в Європі. Це знає весь світ і приховати це неможливо», - сказав він.

Яценюк закликав скликати Радбез ООН і засідання ОБСЄ щодо Україні, а також заморозити всі російські банківські й фінансові активи в світі до моменту виведення російських військ із території України.