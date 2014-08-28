У Росії назвали поправки, які хочуть внести в угоду України з ЄС

Про це пише російське видання "Ведомости" з посиланням на російського чиновника.

За його словами, Росії хотілося б скорегувати три ключові речі. По-перше, параметри і терміни зниження Україною мит на товари з ЄС.

За словами співрозмовника, знижувати їх треба поступово, Росію хвилюють мита на товари, на які припадає $4 млрд з $16 млрд.

По-друге, технічне регулювання - техрегламенти ЄС набагато жорсткіші, і доступ російських товарів на український ринок припиниться.

По-третє, потрібна уніфікація або взаємне визнання норм фітосанітарного контролю: у Росії три форми видачі сертифікатів, а в ЄС - одна. Для вирішення другої і третьої проблем також може знадобитися перехідний період, вважає федеральний чиновник.

Україна відкинула можливість коригування угоду з ЄС. Міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у твіттері: «Змінювати текст угоди не будемо. Ратифікуємо і будемо імплементувати».

У Євросоюзі заявили, що переглядати текст УА з Україною не будуть.

З юридичної точки зору в угоду можуть бути внесені зміни, але не принципові і такі, що не спотворюють його ідеологію, пояснює Олександр Кнобель з Інституту Гайдара. Поправки, що стосуються тривалості перехідного періоду, можливі, вважає він.

Російська продукція дійсно не відповідає європейським регламентам і український ринок може виявитися закритий перед нею, може припинитися і обмін комплектуючими, продовжує Кнобель. Щоб цього уникнути, можна спробувати домовитися про триваліші перехідні періоди або про винятки для окремих видів продукції.

Але стратегічно це не дуже правильно, вважає експерт: замість того, щоб зближувати техрегламенти Митного союзу з європейськими, Росія намагається утримувати традиційні регіональні ринки, домовляючись про вилучення.